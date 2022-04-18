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В Украине подскочили цены на популярные продукты: что подорожало и почему

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Понедельник 18 апреля 2022 13:09
В Украине подскочили цены на популярные продукты: что подорожало и почему Фото: В Украине дорожают продукты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за апрель 2022 года существенно выросли цены на популярные продукты питания. Речь идет об популярных базовых овощах и крупах.

Об этом стало известно из данных, опубликованных Министерством финансов Украины.

Что подорожало больше всего

Крупы растут в цене

По данным сайта, больше всего подорожала гречка. Еще в марте средний ценник на крупу был в пределах 50,81 грн, а уже в апреле он составляет 59,25 грн за килограмм. Жители Львова, например, сообщают, что в магазинах наблюдают гречку по 85 гривен за килограмм.

Продемонстрировало рост в цене и и пшено, которое в прошлом месяце стоило 23,32 грн за килограмм, а сейчас – 25 грн.

Также подскочила цена на длинный рис, с 44,18 грн за килограмм до 49,90 грн. Вместе с тем килограмм длинного пропаренного риса существенно подешевел – с 36,77 до 29,20 грн/кг.

Яйца

Значительно выросли в стоимости и куриные яйца. За десяток сейчас стартуют цены от 40 гривен.

Почему растут цены

Нацбанк называет несколько причин для скачка цен:

Нарушение логистики и разрушение инфраструктуры.

Неравномерный спрос на товары в разных регионах. На западе Украины, которые меньше пострадали от вторжения России, он выше. А вот в зоне боевых действий большинству граждан не до покупки товаров.

Рост расходов бизнеса и физическое уничтожение активов предприятий из-за нападения РФ на Украину.

Как мы ранее писали, в Киевской области подорожал проезд в маршрутках.

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Цены на продукты
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