В Україні підскочили ціни на популярні продукти: що подорожчало та чому

В Україні за квітень 2022 року суттєво зросли ціни на популярні продукти харчування. Йдеться про популярні базові овочі та крупи.

Про це стало відомо з даних, опублікованих Міністерством фінансів України.

Що подорожчало найбільше

Крупи ростуть в ціні

За даними сайту, найбільше подорожчала гречка. Ще в березні середній цінник на крупу був в межах 50,81 грн, а вже у квітні він становить 59,25 грн за кілограм. Жителі Львова, наприклад, повідомляють, що в магазинах спостерігають гречку по 85 гривень за кілограм.

Продемонструвало зростання в ціні й пшоно, яке минулого місяця коштувало 23,32 грн за кілограм, а зараз – 25 грн.

Також підскочила ціна на довгий рис, з 44,18 грн за кілограм до 49,90 грн. Разом з тим кілограм довгого пропареного рису істотно подешевшав - з 36,77 до 29,20 грн/кг.

Яйце

Значно зросли у вартості й курячі яйця. За десяток зараз стартують ціни від 40 гривень.

Чому зростають ціни

Нацбанк називає кілька причин для стрибка цін:

Порушення логістики та руйнування інфраструктури.

Нерівномірний попит на товари в різних регіонах. На заході України, які менше постраждали від вторгнення Росії, він вищий. А ось в зоні бойових дій більшості громадян не до покупки товарів.

Зростання витрат бізнесу і фізичне знищення активів підприємств через напад РФ на Україну.