В Украине может подорожать популярное мясо: в чем причина

Цена на популярное мясо - свинину в Украине может вырасти в ближайшее время.
Об этом в интервью журналу The Ukrainian Farmer рассказал директор ООО "Ланагропрод" Алексей Соболев.
По его словам, если война в стране будет продолжаться - цена на продукт будет расти.
Дело в том, что цена на свинину выросла, потому что на нее есть большой спрос.
"Мясокомбинатам очень тяжело найти свинину, а заказов на мясо много. Так что свиноводы будут с прибылью", – объяснил эксперт.
Также причиной есть то, что во время войны закрылось много свиноферм, соответственно мяса в стране стало меньше.
"По нескольким причинам: в первую очередь закрылись границы, так что уже из Польши контрабандную продукцию не завезешь. Плюс отпало много свинокомплексов с оккупированных территорий", – отметил Алексей Соболев.
В то же время, уменьшились поступления с предприятий Днепропетровской, Харьковской областей: представители мясокомбинатов туда не хотят ехать – боятся обстрелов.
Отмечается, что на рынке уже сейчас есть дефицит популярного у украинцев мяса.
"На рынке есть определенный дефицит свинины, соответственно есть и дефицит поросят. Следовательно, поросята выросли в цене. Поэтому не считаю, что кто-то решится с нуля начать откормочный бизнес. А будет ли отрасль развиваться… Строиться, пожалуй, немногие рискнут – даже в Центральной Украине, разве что на западе", - сказал директор предприятия.
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