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В Украине может подорожать популярное мясо: в чем причина

Фото: В Украине прогнозируется рост цен на свинину (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Цена на популярное мясо - свинину в Украине может вырасти в ближайшее время.

Об этом в интервью журналу The Ukrainian Farmer рассказал директор ООО "Ланагропрод" Алексей Соболев.

По его словам, если война в стране будет продолжаться - цена на продукт будет расти.

Причины подорожания мяса

Дело в том, что цена на свинину выросла, потому что на нее есть большой спрос.

"Мясокомбинатам очень тяжело найти свинину, а заказов на мясо много. Так что свиноводы будут с прибылью", – объяснил эксперт.

Также причиной есть то, что во время войны закрылось много свиноферм, соответственно мяса в стране стало меньше.

"По нескольким причинам: в первую очередь закрылись границы, так что уже из Польши контрабандную продукцию не завезешь. Плюс отпало много свинокомплексов с оккупированных территорий", – отметил Алексей Соболев.

В то же время, уменьшились поступления с предприятий Днепропетровской, Харьковской областей: представители мясокомбинатов туда не хотят ехать – боятся обстрелов.

Отмечается, что на рынке уже сейчас есть дефицит популярного у украинцев мяса.

"На рынке есть определенный дефицит свинины, соответственно есть и дефицит поросят. Следовательно, поросята выросли в цене. Поэтому не считаю, что кто-то решится с нуля начать откормочный бизнес. А будет ли отрасль развиваться… Строиться, пожалуй, немногие рискнут – даже в Центральной Украине, разве что на западе", - сказал директор предприятия.

Как мы ранее писали, в Украине взлетят цены на "стратегические" продукты.

Ранее экономист объяснил, почему украинцы начали тратить больше денег на хлеб и картошку.

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