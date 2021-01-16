В Украине подорожало отопление: эксперт рассказала, как можно снизить тарифы

В Украине с началом 2021 года повысилась стоимость отопления, а также поднялись тарифы на газ и электроэнергию. Чтобы снизить цифру в платежке по коммунальным услугам хотя бы за отопление, необходимо оптимизировать систему теплоснабжения. Такое мнение высказала член Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.

По мнению эксперта, ценообразование на коммунальные услуги вполне обосновано гигантскими расходами на обслуживание техники и теплотрасс. Об этом специалист рассказала в эфире телеканала "Украина24".

"Почему высокие тарифы? Это когда большое количество коммуникаций, но маленькое количество потребителей. Идут гигантские расходы на обслуживание этих махин, но людей за это платит меньше. Простая математика. Знаменатель и числитель. Маленький отпуск КПД", - подчеркивает Бабий.

Также она рассказала, где эта проблема требует первоочередного решения.

"Именно в тех городах, где высокие тарифы, нужно начинать думать об оптимизации системы теплоснабжения. Может, где-то ставить индивидуальные тепловые пункты, где-то современные котельные, инвестировать именно в это, чтобы уменьшить нагрузку на общее централизованное теплоснабжение", - отметила Бабий.

Напомним, что в пятницу, 15 января, в Житомире протестующие ворвались в здание облсовета с требованием снизить цену на газ. В целом в протесте приняли участие около 250-300 человек. Они штурмом взяли помещение, где вместе с представителями власти перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами на газ.

Стоит отметить, что в городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. Вчера также протестировали и в Киеве, в других городах люди перекрывают трассы.