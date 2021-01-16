В Україні подорожчало опалення: експерт розповіла, як можна знизити тарифи

В Україні з початком 2021 року підвищилася вартість опалення, а також піднялися тарифи на газ і електроенергію. Щоб знизити цифру в платіжці за комунальні послуги хоча б за опалення, необхідно оптимізувати систему теплопостачання. Таку думку висловила член Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Ольга Бабій.

На думку експерта, ціноутворення на комунальні послуги цілком обґрунтовано гігантськими витратами на обслуговування техніки та теплотрас. Про це фахівець розповіла в ефірі телеканалу "Украина24".

"Чому високі тарифи? Це коли велика кількість комунікацій, але маленька кількість споживачів. Йдуть гігантські витрати на обслуговування цих махін, але людей за це платить менше. Проста математика. Знаменник і чисельник. Маленький відпуск ККД", - підкреслює Бабій.

Також вона розповіла, де ця проблема потребує першочергового вирішення.

"Саме в тих містах, де високі тарифи, треба починати думати про оптимізацію системи теплопостачання. Може, десь ставити індивідуальні теплові пункти, десь сучасні котельні, інвестувати саме в це, щоб зменшити навантаження на загальне централізоване теплопостачання", - зазначила Бабій.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 15 січня, в Житомирі протестувальники увірвалися в будівлю облради з вимогою знизити ціну на газ. В цілому у протесті взяли участь близько 250-300 осіб. Вони штурмом взяли приміщення, де разом з представниками влади перейшли до сесійної зали міськради для подальшого обговорення ситуації з цінами на газ.

Варто відзначити, що в містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ. Вчора також протестували й в Києві, в інших містах люди перекривають траси.