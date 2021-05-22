В Украине подорожал сахар: что происходит с ценами

Так, в феврале цена на сахар составляла 23,13 грн/кг, в марте - уже 24,38 грн/кг.

Если же сравнивать с апрелем 2020 года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за кг. Напомним, что тогда средняя стоимость составляла 15,14 грн/кг.

То есть за год белый сахар подорожал приблизительно на две трети.

Сахар дорожает только в Украине?

Стоит отметить, что подорожание сахара наблюдается далеко не только в Украине. Недавно вышел отчет аналитиков The Food and Agriculture Organization, в котором указывалось, что в апреле среднее значение Индекса цен на сахар FAO составило 100 пункта, что на 3,8 пункта (3,9%) выше мартовского показателя и почти на 60% выше показателя соответствующего периода прошлого года.

Специалисты объясняют повышение цены на сахар на 60% опасениями сокращения мирового предложения.

Что с импортом сахара в Украине

Добавим, что согласно данным ГТС, Украина в январе-апреле 2021 года увеличила импорт сахара до 40 121 тонн на 21 051 тысяч долларов.

Между тем год назад в указанный период - в январе-апреле 2020-го - импорт сахара составил 577 тонн на 592 тысяч долларов.

Минэкономики Украины рассчитывает, что импорт сырца позволит стабилизировать цены на сахар на внутреннем рынке. Сейчас же килограмм сахара в рознице в среднем продается по цене 23-27 гривен.