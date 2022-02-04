В Украине подорожал сахар: какая теперь цена

В Украине цена на сахар снова выросла. В частности, стоимость килограмма в январе 2022 года составила 25,78 грн. Однако в феврале цена выросла.
Об этом свидетельствуют данные издания "Минфин".
Так, сейчас средняя стоимость составляет 26,27 грн.
Однако, стоимость трехкилограммовой пачки сахара за месяц снизилась. В частности, в январе ее продавали за 81,80 грн, а в феврале цена упала до 77,90 грн.
В супермаркете сахар продают по такой средней стоимости:
Добавим, что в натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы.
Также, чтобы избежать проблем с сердцем и не спровоцировать развитие диабета, количество потребляемого сахара в день должно составлять не более 10% от дневной нормы калорий. То есть, если человек потребляет 2000 ккал в день, то норма сахара - до 52 граммов (около 10 чайных ложек без горки).
Кроме того, опасность для здоровья имеют добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют к продуктам, чтобы сделать их вкуснее. Речь идет о сладких газированных напитках и ароматизированных йогуртах.
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