В Украине подорожал сахар: какая теперь цена

Так, сейчас средняя стоимость составляет 26,27 грн.

Однако, стоимость трехкилограммовой пачки сахара за месяц снизилась. В частности, в январе ее продавали за 81,80 грн, а в феврале цена упала до 77,90 грн.

В супермаркете сахар продают по такой средней стоимости:

Auchan - 27,20 грн;

Novus - 25,39 грн;

Metro - 25,30 грн;

Varus - 27,20 грн.

Цена на сахар в Украине (freepik)

Добавим, что в натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы.

Также, чтобы избежать проблем с сердцем и не спровоцировать развитие диабета, количество потребляемого сахара в день должно составлять не более 10% от дневной нормы калорий. То есть, если человек потребляет 2000 ккал в день, то норма сахара - до 52 граммов (около 10 чайных ложек без горки).

Кроме того, опасность для здоровья имеют добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют к продуктам, чтобы сделать их вкуснее. Речь идет о сладких газированных напитках и ароматизированных йогуртах.