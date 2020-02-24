В Украине подорожает популярный продукт

В Украине сахар серьезно возрастет в цене. Предполагается, что его цена возрастет на 10%. Эксперт считает, что цены на этот продукт поползут вверх уже весной. Причиной подорожания является маленький урожай сахарной секлы, так как 30% посевной площади под эту культуру сократили в 2019 году.

"Цена на сахар в Украине прогнозировано возрастет, ведь вместе с ростом спроса весной начнется его подорожание. Однако, прослеживая тенденции по индексу потребительских цен за 2019 год, это не является сигналом дефицита как хронического явления", – сообщил генеральный директор Pro-Consulting Александр Соколов, передает AgroPortal.

В 2018 г. наблюдалось перепроизводство сахара, что позволило снизить цены, поэтому повышение цен возможно на большем уровне, чем в 2019 г., но не более чем на 2-3%, добавил эксперт.

Соколов обратил внимание, что с начала года уже наблюдается рост цены на сахар. Однако, на общем фоне индекса потребительских цен, стоимость сахара остается относительно приемлемой.

Как мы ранее писали, в Украину завезли апельсины, который внутри кишат червяками. Жители столицы все чаще стали жаловаться на некачественные фрукты, которые им приходиться покупать в супермаркетах.