UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине подорожает популярный напиток: на сколько взлетит его цена

Автор: Людмила Жукова

В Украине в скором времени может возрасти в цене чай. Подорожание этого напитка скажется на покупателях.

Об этом рассказал член Европейской ассоциации производителей чая Максим Малыгин в программе "Зворотний зв'язок" на телеканале "Украина 24".

Подорожание этого бодрящего напитка связано с засухой в Индии. Именно эта страна является главным поставщиком чая в Европу и в Украину, в том числе.

"Нас как конечных потребителей вряд ли затронет подорожание. Во-первых, оно вероятностное, во-вторых, даже если оно будет, поставки в Украину могут быть перекрыты поставками из других крупных стран-производителей, таких как Кения или Шри-Ланка, поскольку речь идет о мировом рынке недорогого мелколистового или гранулированного чая, массового, которого около 98% на рынке", — сказал он.

Эксперт сообщил, что чай в Украине может подорожать максимум на 10%.

"Плюс весь чай, который фасуется, например, в Украине, и представлен в супермаркетах, является смешанным. То есть это где-то от 6 до 8 различных партий, и очень часто из разных стран. Поэтому общее подорожание вряд ли будет больше 10%, если оно будет. Плюс с точки зрения инфляции в нашей стране, которая в любом случае до конца года будет, оно будет малозаметно", — сказал он.

Как мы ранее сообщали, в Украине ожидается подорожание молочных продуктов. Цены в среднем подпрыгнут на 2,3% уже до июля 2021 года.

Также мы рассказывали, что крупы в Украине стали одним из продуктов, который сильно прибавил в цене за прошлый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины чай