В Украине подорожает популярный напиток: на сколько взлетит его цена

Подорожание этого бодрящего напитка связано с засухой в Индии. Именно эта страна является главным поставщиком чая в Европу и в Украину, в том числе.

"Нас как конечных потребителей вряд ли затронет подорожание. Во-первых, оно вероятностное, во-вторых, даже если оно будет, поставки в Украину могут быть перекрыты поставками из других крупных стран-производителей, таких как Кения или Шри-Ланка, поскольку речь идет о мировом рынке недорогого мелколистового или гранулированного чая, массового, которого около 98% на рынке", — сказал он.

Эксперт сообщил, что чай в Украине может подорожать максимум на 10%.

"Плюс весь чай, который фасуется, например, в Украине, и представлен в супермаркетах, является смешанным. То есть это где-то от 6 до 8 различных партий, и очень часто из разных стран. Поэтому общее подорожание вряд ли будет больше 10%, если оно будет. Плюс с точки зрения инфляции в нашей стране, которая в любом случае до конца года будет, оно будет малозаметно", — сказал он.