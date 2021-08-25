UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине подорожает популярное мясо

Автор: Людмила Жукова

Цена на свинину в Украине взлетит в сентябре 2021 года. О росте цен на любимое мясо украинцев предупреждают эксперты.

Об этом сообщает издание "Агротренд".

Отмечается, что уже с осени может подняться закупочная цена на свиней убойных позиций. Из-за устойчивого спроса на кондиционных свиней создается их дефицит, отмечают аналитики Ассоциации "Мясной отрасли".

В данное время из-за теплой погоды у свиней пропадает аппетит, а это негативно сказывается на показателе среднесуточных приростов. В результате объемы товарных партий от производителей свинины и средняя убойная масса животных уменьшаются, поэтому общее предложение мяса свиней также становится ниже.

По прогнозам экспертов, уже в скором времени могут подняться закупочные цены на свиней убойных кондиций. Пока не сообщается, на сколько поднимется цена на мясо в магазинах и супермаркетах.

Аналитики также предупреждают, что осенью взлетят в цене яйца. Цены на них могут достаточно заметно вырасти. Среди причин - подорожание кормовых культур и сокращение предприятиями экспорта яиц и, соответственно, валютной выручки.

Как мы ранее писали, в Украине осенью снизятся цены на некоторые продукты.

Также мы рассказывали, что эксперты назвали продукты, которые взлетят в цене осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты