В Україні подорожчає популярне м'ясо

Зазначається, що вже з осені може піднятися закупівельна ціна на свиней забійних позицій. Через стійкий попит на кондиційних свиней створюється їх дефіцит, відзначають аналітики Асоціації "М'ясної галузі".

В даний час через теплу погоду у свиней пропадає апетит, а це негативно позначається на показнику середньодобових приростів. В результаті обсяги товарних партій від виробників свинини і середня забійна маса тварин зменшуються, тому загальна пропозиція м'яса свиней також стає нижчою.

За прогнозами експертів, вже незабаром можуть піднятися закупівельні ціни на свиней забійних кондицій. Поки не повідомляється, на скільки підніметься ціна на м'ясо в магазинах і супермаркетах.

Аналітики також попереджають, що восени злетять в ціні яйця. Ціни на них можуть досить помітно зрости. Серед причин - подорожчання кормових культур і скорочення підприємствами експорту яєць і, відповідно, валютної виручки.