ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні подорожчає популярне м'ясо

Новость на русском →
Середа 25 серпня 2021 09:17
В Україні подорожчає популярне м'ясо Фото: в Україні підніметься в ціні свинина (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на свинину в Україні злетить у вересні 2021 року. Про зростання цін на улюблене м'ясо українців попереджають експерти.

Про це повідомляє видання "Агротренд".

Зазначається, що вже з осені може піднятися закупівельна ціна на свиней забійних позицій. Через стійкий попит на кондиційних свиней створюється їх дефіцит, відзначають аналітики Асоціації "М'ясної галузі".

В даний час через теплу погоду у свиней пропадає апетит, а це негативно позначається на показнику середньодобових приростів. В результаті обсяги товарних партій від виробників свинини і середня забійна маса тварин зменшуються, тому загальна пропозиція м'яса свиней також стає нижчою.

За прогнозами експертів, вже незабаром можуть піднятися закупівельні ціни на свиней забійних кондицій. Поки не повідомляється, на скільки підніметься ціна на м'ясо в магазинах і супермаркетах.

Аналітики також попереджають, що восени злетять в ціні яйця. Ціни на них можуть досить помітно зрости. Серед причин - подорожчання кормових культур і скорочення підприємствами експорту яєць і, відповідно, валютної виручки.

Як ми раніше писали, в Україні восени знизяться ціни на деякі продукти.

Також ми розповідали, що експерти назвали продукти, які злетять в ціні восени.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
LITE
Свято 25 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 25 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини