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В Украине подешевеют авто: какие марки упадут в цене на тысячи долларов

Фото: В Украине подешевеют авто (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине после вступления в силу законопроекта №2142-ІХ от 6 апреля 2022 года на время действия военного положения начинают действовать нулевые ставки пошлины, акциза и НДС на большинство транспортных средств, ввозимых физическими лицами.

Как это изменит цены на автомобили - читайте ниже в материале Styler.

По данным экспертов Auto.ria, расчет изменений стоимости авто начинается в нескольких сегментах, согласно годам выпуска.

В диаграммах ниже учтены:

  • стоимость доставки машины (из Европы или США, по ставкам, которые действовали в начале года),
  • сопроводительные расходы (снятие с учета за границей, страхование и тому подобное),
  • стоимость сертификации, регистрации в СЦ МВД и сбор в Пенсионный фонд.
  • для моделей, которые являются типичными представителями заокеанских аукционов добавим стоимость восстановительных работ в размере $2500.

Сегмент 2000-2008 годов выпуска

В диаграмме - 10 легковушек в указанных возрастных рамках, которые в 2021 году импортировали чаще всего. Их средние цены на рынке сейчас, и те, которые могут быть при условии введения "нулевого" растаможки. В последней графе со знаком "минус" - то на сколько могут подешеветь авто.

Сегмент 2009-2013 года выпуска

В этом сегменте какие-то автомобили потенциально должны подешеветь, какие-то подорожать. Если покупать авто из-за рубежа под заказ, в хорошем состоянии и с небольшим пробегом - такие варианты могут даже подорожать.

Сегмент 2014-2018 года выпуска

Тут также все индивидуально. Ведь такого возраста машины преимущественно прибывают в Украину с американских аукционов (реже - из Канады или Кореи). Здесь есть проблемы с логистикой из-за временной блокировки, однако есть варианты прибытия контейнеров в польские или литовские порты, из которых автовозом машины будут доставлять уже к нам.

Ранее мы писали, за какие нарушения не будут наказывать водителей во время войны.

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