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В Украине планируют ужесточить наказание за поддельные COVID-документы: какие будут штрафы

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Вторник 02 ноября 2021 12:14
В Украине планируют ужесточить наказание за поддельные COVID-документы: какие будут штрафы В Украине введут новые штрафы за подделку COVID-документов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Штрафы за подделку COVID-документов могут повысить уже сегодня. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6084, в которым депутаты предлагают ужесточить наказание за использование или подделку COVID-документов.

Какие могут быть новые штрафы – читайте ниже.

За использование поддельных документов о вакцинации – штраф от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.

За внесение ложных сведений о проведении вакцинации медики могут получить штраф в размере от 34 тысяч гривен до 68 тысяч гривен или получить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

За изготовление с целью сбыта документов о проведении вакцинации – штраф в размере от 85 тысяч гривен до 170 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 3 лет.

Законопроект уже прошел одобрение соответствующих комитетов и передан для включения в повестку дня на 2 ноября.

Какие сейчас есть штрафы за поддельные COVID-документы

За использование поддельной справки или сертификата – штраф от 850 гривен до ограничения свободы сроком на 2 года.

За покупку фальшивого сертификата – от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен.

За изготовление и сбыт поддельной медицинской документации – от 17 тысяч гривен штрафа до лишения свободы сроком на 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине хотят ужесточить штрафы за подделку COVID-документов до 50 тысяч гривен.

А также мы рассказывали о том, что в метро Киева назвали сумму штрафа за пользование транспортом без COVID-сертификата.

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