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В метро Киева назвали сумму штрафа за пользование транспортом без COVID-сертификата

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Киев, Пятница 29 октября 2021 17:25
В метро Киева назвали сумму штрафа за пользование транспортом без COVID-сертификата Коллаж РБК-Украина: в метро Киева рассказали о штрафах за проезд без COVID-сертификата
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в период жесткого карантина в "красной" зоне с 1 ноября пользоваться метро и другим общественным транспортом смогут пассажиры только с сертификатами о вакцинации от коронавируса, или отрицательными ПЦР/экспресс-тестами, или документами о выздоровлении. Для нарушителей предусмотрены очень крупные штрафы.

Об этом 29 октября передали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

В столичной подземкн напомнили, что это предусмотрено постановлением Кабмина №1236 от 9 декабря 2020-го.

"С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении. Штраф за нарушение - от 17 тыс. грн", - говорится в публикации.

В киевском метрополитене призвали граждан учитывать все риски, соблюдать карантинные ограничения и "беречь себя и близких".

В метро Киева назвали сумму штрафа за пользование транспортом без COVID-сертификата

В метро Киева рассказали о штрафах для нарушителей карантинных правил в "красной" зоне (фото: facebook.com/kyivmetro)

Добавим, что сумма штраф за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен, а точный ее размер будет определять исключительно суд.

Отмети, ранее мэр Киева объяснил, что с 1 ноября при ужесточении карантина общественный транспорт будет работать в обычном режиме - только для пассажиров и водителей обязательно наличие документов о COVID-безопасности (сертификаты, отрицательные тесты). У людей при входе в салон транспорта проверять такие документы не станут - это будут делать отдельные группы полицейских у выборочных пассажиров.

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Киев метро сертификат вакцинации
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