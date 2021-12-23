В Украине уже есть первая жертва морозов: мужчина замерз насмерть

Детали трагического случая

Смерть мужчины настала в селе Веселая Кременецкой территориальной громады Кременецкого района. Его труп нашли на территории одного из домохозяйств.

По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причина смерти – общее переохлаждение организма.

Отметим, что всего с начала 2021 года из-за переохлаждения в Тернопольской области пострадали 45 человек. Из них 38 получили травмы, а 7 погибли.

Прогнозы синоптиков

Как отмечает синоптик Наталка Диденко, уже с пятницы, 24 декабря, в Украину придет воздушная масса потеплее, и не одна, а с осадками и сильным ветром.

"В выходные потеплеет до оттепели, мокрый снег будет переходить в дождь", - рассказала синоптик.