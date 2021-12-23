Снегопад и метель. В Карпатах объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Карпатах объявлено штормовое предупреждение (t me dsns_telegram)
В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. В горах сильный снегопад и метель.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в связи со снегопадами и метелями 24 декабря в горах Ивано-Франковской, 24-25 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Прогноз погоды на сегодня
Сегодня во всех областях будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:
- на западе днем -3-6, а ночью -8-17,
- на севере днем -6-10, а ночью -14-16,
- на востоке днем -7-10, а ночью -14-19,
- на юге днем -2-5, а ночью -8-11,
- в центре днем -5-7, а ночью -13-17.