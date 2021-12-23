Снегопад и метель. В Карпатах объявлено штормовое предупреждение

В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. В горах сильный снегопад и метель.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Сегодня в связи со снегопадами и метелями 24 декабря в горах Ивано-Франковской, 24-25 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Прогноз погоды на сегодня

Сегодня во всех областях будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит: