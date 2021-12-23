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Снегопад и метель. В Карпатах объявлено штормовое предупреждение

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Карпаты, Четверг 23 декабря 2021 10:52
Снегопад и метель. В Карпатах объявлено штормовое предупреждение Фото: в Карпатах объявлено штормовое предупреждение (t me dsns_telegram)
Автор: Анастасия Рокитна

В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. В горах сильный снегопад и метель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в связи со снегопадами и метелями 24 декабря в горах Ивано-Франковской, 24-25 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Прогноз погоды на сегодня

Сегодня во всех областях будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -3-6, а ночью -8-17,
  • на севере днем -6-10, а ночью -14-16,
  • на востоке днем -7-10, а ночью -14-19,
  • на юге днем -2-5, а ночью -8-11,
  • в центре днем -5-7, а ночью -13-17.
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