В Украине перевели часы: сколько сейчас времени?
В Украине перевели часы на летнее время. И вопрос "который час" или "сколько сейчас времени" возникает у многих 28 марта - в последний выходной день месяца.
Как узнать самое точное время в Украине сегодня - читайте в нашем материале ниже.
Украина перешла на летнее время в 3:00. В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов были переведены на час вперед, из-за чего нам пришлось сегодня спать чуть-чуть меньше.
Как точно узнать, который сейчас час?
Если вы не доверяете часам выше, то можете воспользоваться сервисами проверки времени.
Самый простой способ - в Google набрать запрос, например, "сколько времени в Украине" или же "точное время в [название вашего населенного пункта]". И самый популярный поисковик в мире сразу подскажет точный ответ.
Кроме того, ваши телефоны на iOS и Android, а также другие гаджеты, которые имеют доступ к интернету, тоже автоматически "обновились". Поэтому спокойно доверяйте им по вопросам актуального времени.
Когда снова будут переводить часы?
Переход на зимнее время в 2021 году состоится в последнее воскресенье октября в 4:00.
Даже если к тому времени Рада или Кабмин отменят перевод часов в Украине (в марте им это сделать не удалось), то в ночь с 30 на 31 октября стрелки все равно нужно будет "сдвинуть" на час назад.
Правда, на этом эпопея с переводом часом в нашей стране и закончится.
Осенний перевод часов нужно будет осуществить по такой схеме (wikipedia.org)
В чем "плюсы" и "минусы" перевода часов
Адепты перевода часов за летнее и зимнее время аргументируют свою позицию тем, что длинные часы дневного света летом помогают не только экономить энергию, но и повышают производительность людей.
Но вот противники говорят, что перевод стрелок часов имеет краткосрочное негативное влияние на здоровье людей. Да и экспертами из Еврокомиссии доказано: при современной структуре производства и потребления электроэнергии временные изменения дают лишь минимальную экономию энергии.
Добавим, что на сегодняшний день сезонная смена времени применяется почти в 70 странах мира. Между тем около 135 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или полностью отказались от практики перевода часов.
Кстати, отказ от перевода часов на летнее и зимнее время может стать причиной того, что в регионах Украины появятся разные рабочие графики.