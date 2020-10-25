В Украине перевели часы: сколько сейчас времени

Украина перешла на зимнее время в это воскресенье, 25 октября - перевод часов на час назад произошел этой ночью в 4:00 (по Киеву). Если на механических часах стрелку приходится крутить вручную, то электронные гаджеты делают это автоматически.

Часовые "манипуляции" на территории Украину узаконили в 1996-м, и происходят они уже традиционно дважды в год: весной - на летнее, и осенью - на зимнее. И все же в день перевода времени у людей нередко возникают путаницы с планами, и не так уж просто сориентироваться - который час и сколько сейчас времени онлайн, и в других странах.

Сколько сейчас времени онлайн

Все компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, телефоны на территории Украины сами переводят время и синхронизируют с "официальным".

На это запрограммированы все операционные системы гаджетов и ПК: и Windows, и IOS, и Android, и на всех устройствах IPhone.

Такие гаджеты показывают точное время онлайн по соответствующему часовому поясу - по местному времени.

Какое время в Украине

Украина живет по Восточноевропейскому времени (Eastern European Time, EET) UTC+2 вместе с некоторыми странами Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Но использует восточноевропейское летнее временя - (EEST) (UTC+3) летом.

В Украине для обозначения восточноевропейского времени применяется такое название, как киевское время. Стандартное расхождение со всемирным временем составляет +2 часа.

Время в Украине полностью синхронизировано с почти всеми странами Европы, поскольку переход на летнее и с летнего времени происходит во всей Европе одновременно.

Какие страны имеют переменную разницу во времени с Украиной

Летнее время не используют семь стран: Исландия, Беларусь, Россия, Турция, Грузия, Азербайджан и Армения.

В период действия стандартного времени в Украине (конец октября - конец марта) - Исландия "позади" на 2 часа, Беларусь, Россия и Турция "впереди" на 1 час, Азербайджан, Грузия и Армения "опережает" на 2 часа, а в период действия летнего времени (апрель - октябрь) соответственно: -3, 0 и +1.

Напомним, что тема перевода на зимнее и летнее время очень противоречивая, и многие страны уже отказались от такого правила. Недавно в Верховной Раде инициировали законопроект об отмене перевода часов.

Кроме того, на днях в правительстве назвали условие для отмены перехода на летнее время в Украине.