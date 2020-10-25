В Україні перевели годинники: котра зараз година

Україна перейшла на зимовий час в цю неділю, 25 жовтня - переведення годинників на годину назад сталося цієї ночі о 4:00 (за Києвом). Якщо на механічних годинниках стрілку доводиться крутити вручну, то електронні гаджети роблять це автоматично.

Годинникові "маніпуляції" на території України узаконили в 1996-му, і відбуваються вони вже традиційно двічі на рік: навесні - на літній, і восени - на зимовий. І все ж у день переведення годинників у людей нерідко виникають плутанини з планами, і не так вже просто зорієнтуватися - котра година, який точний час онлайн, та в інших країнах.

Котра зараз година онлайн

Всі комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, телефони на території України самі переводять час і синхронізують з "офіційним".

На це запрограмовані всі операційні системи гаджетів і ПК: Windows, та IOS і Android, і на всіх пристроях IPhone.

Такі гаджети показують точний час онлайн по відповідному часовому поясу - по місцевому часу.

Котра година в Україні

Україна живе за Східноєвропейським часом (Eastern European Time, EET) UTC+2 разом з деякими країнами Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Але використовує східноєвропейський літній час - (EEST) (UTC+3) влітку.

В Україні для позначення східноєвропейського часу застосовується така назва, як київський час (за Києвом). Стандартна розбіжність зі всесвітнім часом складає +2 години.

Час в Україні повністю синхронізований з майже усіма країнами Європи, оскільки перехід на літній та з літнього часу відбувається по всій Європі одночасно.

Які країни мають змінну різницю в часі з Україною

Літній час не використовують сім країн: Ісландія, Білорусь, Росія, Туреччина, Грузія, Азербайджан та Вірменія.

У період дії стандартного часу в Україні (кінець жовтня - кінець березня) - Ісландія "позаду" на 2 години, Білорусь, Росія і Туреччина "попереду" на 1 годину, Азербайджан, Грузія і Вірменія "випереджає" на 2 години, а в період дії літнього часу (квітень - жовтень) відповідно: -3, 0 та +1.

Нагадаємо, що тема переходу на зимовий і літній час дуже суперечлива, і багато країн вже відмовилися від такого правила. Нещодавно у Верховній Раді ініціювали законопроект про скасування переведення годинників.

Крім того, днями в уряді назвали умову для скасування переходу на літній час в Україні.