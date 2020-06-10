В Украине перекроят и сократят районы: что изменится для людей

В Украине готовят передел районов во всех областях. В Министерстве развития общин и территорий показали, как будет выглядеть новая карта. Но жители некоторых из районов, что попадут под сокращение, уже выходят на протесты. Почему такая реформа нравится не всем, и что изменится - в материале Styler.

В Минрегионе отметили, что новые карты были созданы на основе предложений областных государственных администраций и длительных консультаций с ассоциациями и экспертами. При этом в ведомстве подчеркнули, что это лишь первый проектный документ, который может быть изменен в ходе обсуждений и согласований.

"Минрегион направил на согласование проект постановления Верховной Рады Украины относительно будущих районов в Украине. Конечно, этот проект не является догмой. Еще будут вноситься предложения, которые будут обязательно рассмотрены и, если они не будут противоречить критериям, которым должны отвечать будущие районы, будут учтены", - сказано в сообщении.

Причинами таких кардинальных административных перемен называют то, что для организации власти на местах неэффективно, когда в одном районе 6 тысяч населения (к примеру в Полесском, Киевской области), а в другом - больше 180 тысяч (Харьковский р-н).

Всего в Украине 490 районов, а после объединения их станет 118. И в планах правительства - развитие объединенных территориальных общин. Чтобы различные услуги, за которыми жители района должны были ехать в райцентр, получались на уровне общин - ближе к людям.

28 мая 2020 министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев отчитался о завершении первого этапа административно-территориальной реформы.

Новая нарезка районов должна будет ликвидировать несправедливость из-за разного количества жителей того или иного района. По задумке, каждая из новых административно-территориальных единиц будет включать как минимум 150 тысяч населения.

Требования по новым районам такие:

компактная и неразрывная территория,

население не меньше 150 тысяч,

админцентром станет город с населением минимум 50 тысяч (если таких в районе несколько - "выиграет" самый крупный город),

от самого дальнего села должно быть не более 60 километров до райцентра.

территория доступности для района определяется в 60 км (то есть, для самого дальнего села расстояние от админцентра не может быть выше, чем 60 км).

Если же соседние районы уже "забрали" крупные города и набрали 150 тысяч, то требования для отдельных районов могут варьироваться.

Но оглашенные требования были тут же нарушены. Так, в Киевской области вместо 25 планируется сделать 6 (Белоцерковский, Обуховский, Переяславский, Бориспольский, Фастовский и Бучанский).

К примеру, в Бориспольком районе райцентром станет Борисполь (с 63 тысячами населения) вместо Броваров (100 тысяч жителей). Похожая ситуация с Бучанским районом, который поглотит Ирпень с сотней тысяч населения, а райцентром станет Буча (36 тысяч).

Кроме того, Буча пользуется инфраструктурой Ирпеня. Именно в Ирпене находятся региональные подразделения Нацполиции, ГФС, ГСЧС, суд, архив и прочие.

Так будут выглядеть районы в Киевской области (фото: decentralization.gov.ua)

Жители Ирпеня уже начали выходить на протесты, считая, что их обделили, отдав главенство Буче.

В нарушение требований Кабмина поделили на районы и Житомирскую, Одесскую и др.

Новые карты для других областей можно увидеть по ссылке.

Отметим, что по заявлению Владимира Зеленского, оккупированный Донбасс попадает под децентрализацию.