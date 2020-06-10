В Україні перекроять і скоротять райони: що зміниться для людей

В Україні готують переділ районів у всіх областях. У Міністерстві розвитку громад і територій показали, як буде виглядати нова карта. Але жителі деяких районів, що потраплять під скорочення, вже виходять на протести. Чому така реформа подобається не всім, і що зміниться - в матеріалі Styler.

У Мінрегіоні зазначили, що нові карти були створені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій і тривалих консультацій з асоціаціями та експертами. При цьому у відомстві підкреслили, що це лише перший проєктний документ, який може бути змінений в ході обговорень і узгоджень.

"Мінрегіон направив на узгодження проєкт постанови Верховної Ради України щодо майбутніх районів в Україні. Звичайно, цей проєкт не є догмою. Ще будуть вноситися пропозиції, які будуть обов'язково розглянуті і, якщо вони не будуть суперечити критеріям, яким повинні відповідати майбутні райони, будуть враховані", - сказано в повідомленні.

Причинами таких кардинальних адміністративних змін називають те, що для організації влади на місцях неефективно, коли в одному районі 6 тисяч населення (наприклад в Поліському, Київської області), а в іншому - більше 180 тисяч (Харківський р-н).

Всього в Україні 490 районів, а після об'єднання їх стане 118. І в планах уряду - розвиток об'єднаних територіальних громад. Щоб різні послуги, за якими мешканці району мали їхати в райцентр, отримувались на рівні громад - ближче до людей.

28 травня 2020 міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов відзвітував про завершення першого етапу адміністративно-територіальної реформи.

Нова нарізка районів повинна буде ліквідувати несправедливість через різну кількість мешканців того чи іншого району. За задумом, кожна з нових адміністративно-територіальних одиниць буде включати як мінімум 150 тисяч населення.

Вимоги по нових районах такі:

компактна і нерозривна територія,

населення не менше 150 тисяч,

адмінцентром стане місто з населенням щонайменше 50 тисяч (якщо таких у районі кілька - "виграє" найбільше місто),

від самого далекого села повинно бути не більше 60 кілометрів до райцентру.

територія доступності для району визначається в 60 км (тобто, для самого далекого села відстань від адмінцентру не може бути вище, ніж 60 км).

Якщо ж сусідні райони вже "забрали" великі міста і набрали 150 тисяч, то вимоги для окремих районів можуть змінюватись.

Але оголошені вимоги були тут же порушені. Так, у Київській області замість 25 планується зробити 6 (Васильківський, Обухівський, Переяславський, Бориспільський, Фастівський і Бучанський).

Наприклад, в Бориспольському районі райцентром стане Бориспіль (з 63 тисячами населення) замість Броварів (100 тисяч жителів). Схожа ситуація з Бучанським районом, який поглине Ірпінь з сотнею тисяч населення, а райцентром стане Буча (36 тисяч).

Крім того, Буча користується інфраструктурою Ірпеня. Саме в Ірпені знаходяться регіональні підрозділи Нацполіції, ГФС, ДСНС, суд, архів та інші.

Так будуть виглядати райони Київської області (фото: decentralization.gov.ua)

Мешканці Ірпеня вже почали виходити на протести, вважаючи, що їх обділили, віддавши першість Бучі.

В порушення вимог Кабміну поділили на райони і Житомирську, Одеську тощо.

Нові карти для інших областей можна побачити за посиланням.

Зазначимо, що за заявою Володимира Зеленського, окупований Донбас потрапляє під децентралізацію.