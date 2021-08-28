Когда в Украине отменят масочный режим: в Минздраве дали ответ

Ношение масок в Украине

На вопрос о возможности отмены ношения масок, Кузин ответил: "Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире".

Также главный врач добавил, что их ношение рекомендовано даже для вакцинированных от коронавируса людей.

Кроме того, ношение масок является довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Их рекомендовано одевать в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей.

"Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", — подчеркнул Кузин.

Как носить маску

В ВОЗ предлагают следующий алгоритм правильного ношения маски: