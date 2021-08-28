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Коли в Україні скасують масковий режим: у МОЗ дали відповідь

Автор: Тетяна Самарук

В Україні носіння медичних масок буде відбуватися до останніх днів подолання пандемії у світі.

Відповідну заяву зробив головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв’ю BBC Україна.

Носіння масок в Україні

На запитання щодо можливості скасування носіння масок, Кузін відповів: "Маски будуть залишатися ще доволі довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії у світі".

Також головний лікар додав, що їхнє носіння рекомендоване навіть для вакцинованих від коронавірусу людей.

Окрім того, носіння масок є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Їх рекомендовано одягати у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей.

"Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", — наголосив Кузін.

Як носити маску

У ВООЗ пропонують такий алгоритм правильного носіння маски:

  • Перш ніж одягнути маску, вимийте руки з милом або обробіть їх спиртовмісним засобом;
  • Надягніть маску так, щоб вона закривала ніс, рот та щільно прилягала до обличчя;
  • Не торкайтеся маски під час використання. У разі дотику вимийте руки з милом та обробіть спиртовмісним засобом;
  • Щойно маска стає вологою (приблизно за чотири години), замініть її на нову. Не використовуйте одноразову маску повторно;
  • Коли знімаєте маску, тримайте шнури ззаду (не торкайтеся до передньої частини маски). Одразу викиньте використану маску в закритий контейнер. Вимийте руки з милом та знову обробіть спиртовмісним засобом.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ назвали, чи будуть привілеї для вакцинованих у "зеленій" зоні.

Також ми повідомляли, що темпи щеплення від коронавірусу в Україні залишаються на рекордному рівні.

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