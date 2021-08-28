Коли в Україні скасують масковий режим: у МОЗ дали відповідь

В Україні носіння медичних масок буде відбуватися до останніх днів подолання пандемії у світі.
Відповідну заяву зробив головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв’ю BBC Україна.
На запитання щодо можливості скасування носіння масок, Кузін відповів: "Маски будуть залишатися ще доволі довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії у світі".
Також головний лікар додав, що їхнє носіння рекомендоване навіть для вакцинованих від коронавірусу людей.
Окрім того, носіння масок є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Їх рекомендовано одягати у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей.
"Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", — наголосив Кузін.
У ВООЗ пропонують такий алгоритм правильного носіння маски:
Раніше ми повідомляли, що у МОЗ назвали, чи будуть привілеї для вакцинованих у "зеленій" зоні.
Також ми повідомляли, що темпи щеплення від коронавірусу в Україні залишаються на рекордному рівні.