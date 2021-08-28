Когда в Украине отменят масочный режим: в Минздраве дали ответ
В Украине ношение медицинских масок будет происходить до последних дней преодоления пандемии в мире.
Соответствующее заявление сделал главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью BBC Украина.
Ношение масок в Украине
На вопрос о возможности отмены ношения масок, Кузин ответил: "Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире".
Также главный врач добавил, что их ношение рекомендовано даже для вакцинированных от коронавируса людей.
Кроме того, ношение масок является довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Их рекомендовано одевать в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей.
"Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", — подчеркнул Кузин.
Как носить маску
В ВОЗ предлагают следующий алгоритм правильного ношения маски:
- Прежде чем одеть маску, вымойте руки с мылом или обработайте их спиртосодержащим средством;
- Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос, рот и плотно прилегала к лицу;
- Не прикасайтесь к маске во время использования. В случае прикосновения вымойте руки с мылом и обработайте спиртосодержащим средством;
- Как только маска становится влажной (примерно за четыре часа), замените ее на новую. Не используйте одноразовую маску повторно;
- Когда снимаете маску, держите шнуры сзади (не прикасайтесь к передней части маски). Сразу выбросьте использованную маску в закрытый контейнер. Вымойте руки с мылом и снова обработайте спиртосодержащим средством.
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