Коли в Україні скасують масковий режим: у МОЗ дали відповідь

В Україні носіння медичних масок буде відбуватися до останніх днів подолання пандемії у світі.

Носіння масок в Україні

На запитання щодо можливості скасування носіння масок, Кузін відповів: "Маски будуть залишатися ще доволі довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії у світі".

Також головний лікар додав, що їхнє носіння рекомендоване навіть для вакцинованих від коронавірусу людей.

Окрім того, носіння масок є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Їх рекомендовано одягати у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей.

"Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", — наголосив Кузін.

Як носити маску

У ВООЗ пропонують такий алгоритм правильного носіння маски: