Коли в Україні скасують масковий режим: у МОЗ дали відповідь
В Україні носіння медичних масок буде відбуватися до останніх днів подолання пандемії у світі.
Відповідну заяву зробив головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв’ю BBC Україна.
Носіння масок в Україні
На запитання щодо можливості скасування носіння масок, Кузін відповів: "Маски будуть залишатися ще доволі довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії у світі".
Також головний лікар додав, що їхнє носіння рекомендоване навіть для вакцинованих від коронавірусу людей.
Окрім того, носіння масок є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Їх рекомендовано одягати у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей.
"Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", — наголосив Кузін.
Як носити маску
У ВООЗ пропонують такий алгоритм правильного носіння маски:
- Перш ніж одягнути маску, вимийте руки з милом або обробіть їх спиртовмісним засобом;
- Надягніть маску так, щоб вона закривала ніс, рот та щільно прилягала до обличчя;
- Не торкайтеся маски під час використання. У разі дотику вимийте руки з милом та обробіть спиртовмісним засобом;
- Щойно маска стає вологою (приблизно за чотири години), замініть її на нову. Не використовуйте одноразову маску повторно;
- Коли знімаєте маску, тримайте шнури ззаду (не торкайтеся до передньої частини маски). Одразу викиньте використану маску в закритий контейнер. Вимийте руки з милом та знову обробіть спиртовмісним засобом.
Раніше ми повідомляли, що у МОЗ назвали, чи будуть привілеї для вакцинованих у "зеленій" зоні.
Також ми повідомляли, що темпи щеплення від коронавірусу в Україні залишаються на рекордному рівні.