В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники

В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники. По закону следующий рабочий день после праздничного, если он выпал на субботу или воскресенье, автоматически становится также выходным.
Какие выходные дни отменены в 2022 году – читайте в материале ниже.
В Украине отменили дополнительный выходной день на второй день Пасхи – в понедельник, 25 апреля.
Также не будет дополнительного выходного дня в понедельник, 2 мая. И выходного дня на 9 мая, который в этом году выпал на понедельник.
Весной 2022 года должны были бы стать выходными днями три понедельника: 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день). Все эти дни будут рабочими.
Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлено другие правила на период военного положения.
Поэтому 25 апреля, 2 и 9 мая будут обычными рабочими днями, работа в которые будет оплачиваться в обычном порядке.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие праздники и памятные даты будут отмечать украинцы в мае.
А также мы писали о том, что в Нацбанке Украины дали разъяснение о работе банковских учреждений во время военного положения, в том числе и в выходные дни.