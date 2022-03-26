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Как банки Украины работают на выходных: разъяснение НБУ

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Украина, Суббота 26 марта 2022 08:17
Как банки Украины работают на выходных: разъяснение НБУ Фото: банки Украины продолжают работать на выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банки выполняют свои обязанности даже в условиях военного положения и предоставляют украинцам банковские услуги, в частности в выходные дни. В то же время отделения банков на выходных в основном не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, все банки Украины подключены к системе электронных платежей Национального банка (СЭП) и имеют возможность проводить платежи клиентов в штатном режиме 23 часа в сутки и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Время прохождения платежа от банка-отправителя до банка-получателя через СЭП в среднем составляет не более 20 минут.

Во время выходных дней в основном не работают только банковские филиалы и отделения, в то же время банки продолжают обеспечивать бесперебойное проведение безналичных расчетов юридических и физических лиц, а также работу платежной инфраструктуры (в частности pos-терминалов и банкоматов).

Также благодаря стабильной работе банковской системы ежедневно в обычном режиме происходят безналичные расчеты и операции с помощью платежных карт (Mastercard, Visa, ПРОСТІР и т.п.).

То есть клиенты банков могут круглосуточно и независимо от выходных дней проводить безналичные расчеты или в случае необходимости снимать наличные в банкоматах. Кроме того, банки поддерживают работу систем мобильного и интернет-банкинга, поэтому клиенты имеют постоянный дистанционный доступ к управлению собственными средствами, сообщили в НБУ.

"Банковская система слаженно работает даже в сложных условиях военного положения. Мы благодарны работникам банков за их самоотверженную работу. Они делают все, чтобы украинские граждане, защитники, бизнес и государство имели возможность своевременного доступа к личным средствам и платежных услуг круглосуточно и без выходных. Поэтому даже в субботу и в воскресенье украинцы могут делать платежи, получать пенсии и зарплату", - сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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