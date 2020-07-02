В Украине открылись кинотеатры: новые правила для киноманов

В Украине с 2 июля вновь открыли свои двери для зрителей кинотеатры. Кабмин разрешил работу этих общественных мест при определенных условиях для того, чтобы предотвратить заболеваемость COVID-19.

С 2 июля открылись Планета кино", "Жовтень", "Синема Сити", Multiplex. Рассадка зрителей там будет в шахматном порядке.

Заведения культуры должны соблюдать такие правила:

проверку входных билетов по возможности совершать бесконтактным способом – с помощью сканеров штрих-кодов и других аналогичных устройств;

посетители должны быть в респираторах или защитных масках;

расстояние между ними на сидячих местах – не меньше 1,5 метра;

бесперебойная работа системы вентиляции в помещениях;

запрет на бумажную продукцию (журналы, брошюры, рекламные листы).

Персонал кинотеатров должен придерживаться таких условий:

маски и перчатки обязательны

температурный скрининг

не допускаются на работу сотрудники с температурой тела, больше 37.2 градусов.

Кстати, нужно отметить, что ночных сеансов в кино пока не будет, так как в Киеве мэр столицы ввел запрет на работу заведений после 22.00.

ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00;

ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - до 22:00.

Как мы ранее писали, в Киеве общественный транспорт снова меняет правила проезда.