В Украине открылись кинотеатры: новые правила для киноманов

В Украине кинотеатры заработали по новым правилам
В Украине с 2 июля вновь открыли свои двери для зрителей кинотеатры. Кабмин разрешил работу этих общественных мест при определенных условиях для того, чтобы предотвратить заболеваемость COVID-19.
С 2 июля открылись Планета кино", "Жовтень", "Синема Сити", Multiplex. Рассадка зрителей там будет в шахматном порядке.
Заведения культуры должны соблюдать такие правила:
проверку входных билетов по возможности совершать бесконтактным способом – с помощью сканеров штрих-кодов и других аналогичных устройств;
посетители должны быть в респираторах или защитных масках;
расстояние между ними на сидячих местах – не меньше 1,5 метра;
бесперебойная работа системы вентиляции в помещениях;
запрет на бумажную продукцию (журналы, брошюры, рекламные листы).
Персонал кинотеатров должен придерживаться таких условий:
Кстати, нужно отметить, что ночных сеансов в кино пока не будет, так как в Киеве мэр столицы ввел запрет на работу заведений после 22.00.
Как мы ранее писали, в Киеве общественный транспорт снова меняет правила проезда.
Автор: Людмила Жукова