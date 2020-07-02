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В Украине открылись кинотеатры: новые правила для киноманов

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В Украине кинотеатры заработали по новым правилам

В Украине с 2 июля вновь открыли свои двери для зрителей кинотеатры. Кабмин разрешил работу этих общественных мест при определенных условиях для того, чтобы предотвратить заболеваемость COVID-19.

С 2 июля открылись Планета кино", "Жовтень", "Синема Сити", Multiplex. Рассадка зрителей там будет в шахматном порядке.

Заведения культуры должны соблюдать такие правила:

  • проверку входных билетов по возможности совершать бесконтактным способом – с помощью сканеров штрих-кодов и других аналогичных устройств;

  • посетители должны быть в респираторах или защитных масках;

  • расстояние между ними на сидячих местах – не меньше 1,5 метра;

  • бесперебойная работа системы вентиляции в помещениях;

  • запрет на бумажную продукцию (журналы, брошюры, рекламные листы).

Персонал кинотеатров должен придерживаться таких условий:

  • маски и перчатки обязательны
  • температурный скрининг
  • не допускаются на работу сотрудники с температурой тела, больше 37.2 градусов.

Кстати, нужно отметить, что ночных сеансов в кино пока не будет, так как в Киеве мэр столицы ввел запрет на работу заведений после 22.00.

  • ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00;
  • ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - до 22:00.

Как мы ранее писали, в Киеве общественный транспорт снова меняет правила проезда.

Автор: Людмила Жукова

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