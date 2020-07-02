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В Україні відкрилися кінотеатри: нові правила для кіноманів

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В Україні кінотеатри заробили за новими правилами

В Україні з 2 липня знову відкрили свої двері для глядачів кінотеатрів. Кабмін дозволив роботу цих громадських місць при певних умовах для того, щоб запобігти захворюваності COVID-19.

З 2 липня відкрилися Планета кіно", "Жовтень", "Сінема Сіті", Multiplex. Розсадження глядачів там буде в шаховому порядку.

Закладу культури повинні дотримуватися таких правил:

  • перевірку вхідних квитків по можливості здійснювати безконтактним способом – з допомогою сканерів штрих-кодів і інших аналогічних пристроїв;

  • відвідувачі повинні бути в респіраторах або захисних масках;

  • відстань між ними на сидячих місцях – не менше 1,5 метра;

  • безперебійна робота системи вентиляції в приміщеннях;

  • заборона на паперову продукцію (журнали, брошури, рекламні листи)

Персонал кінотеатрів повинен дотримуватися таких умов:

  • маски і рукавички обов'язкові
  • температурний скринінг
  • не допускаються на роботу працівники з температурою тіла, більше 37.2 градусів.

До речі, потрібно відзначити, що нічних сеансів в кіно поки не буде, через те, що у Києві мер столиці ввів заборону на роботу закладів після 22.00.

  • обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) - до 22:00;
  • обмежено проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - до 22:00.

Як ми раніше писали, у Києві громадський транспорт знову змінює правила проїзду.

Автор: Людмила Жукова

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