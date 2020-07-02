В Україні відкрилися кінотеатри: нові правила для кіноманів

В Україні кінотеатри заробили за новими правилами
В Україні з 2 липня знову відкрили свої двері для глядачів кінотеатрів. Кабмін дозволив роботу цих громадських місць при певних умовах для того, щоб запобігти захворюваності COVID-19.
З 2 липня відкрилися Планета кіно", "Жовтень", "Сінема Сіті", Multiplex. Розсадження глядачів там буде в шаховому порядку.
Закладу культури повинні дотримуватися таких правил:
перевірку вхідних квитків по можливості здійснювати безконтактним способом – з допомогою сканерів штрих-кодів і інших аналогічних пристроїв;
відвідувачі повинні бути в респіраторах або захисних масках;
відстань між ними на сидячих місцях – не менше 1,5 метра;
безперебійна робота системи вентиляції в приміщеннях;
заборона на паперову продукцію (журнали, брошури, рекламні листи)
Персонал кінотеатрів повинен дотримуватися таких умов:
До речі, потрібно відзначити, що нічних сеансів в кіно поки не буде, через те, що у Києві мер столиці ввів заборону на роботу закладів після 22.00.
Як ми раніше писали, у Києві громадський транспорт знову змінює правила проїзду.
Автор: Людмила Жукова