В Україні відкрилися кінотеатри: нові правила для кіноманів

В Україні з 2 липня знову відкрили свої двері для глядачів кінотеатрів. Кабмін дозволив роботу цих громадських місць при певних умовах для того, щоб запобігти захворюваності COVID-19.

З 2 липня відкрилися Планета кіно", "Жовтень", "Сінема Сіті", Multiplex. Розсадження глядачів там буде в шаховому порядку.

Закладу культури повинні дотримуватися таких правил:

перевірку вхідних квитків по можливості здійснювати безконтактним способом – з допомогою сканерів штрих-кодів і інших аналогічних пристроїв;

відвідувачі повинні бути в респіраторах або захисних масках;

відстань між ними на сидячих місцях – не менше 1,5 метра;

безперебійна робота системи вентиляції в приміщеннях;

заборона на паперову продукцію (журнали, брошури, рекламні листи)

Персонал кінотеатрів повинен дотримуватися таких умов:

маски і рукавички обов'язкові

температурний скринінг

не допускаються на роботу працівники з температурою тіла, більше 37.2 градусів.

До речі, потрібно відзначити, що нічних сеансів в кіно поки не буде, через те, що у Києві мер столиці ввів заборону на роботу закладів після 22.00.

обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) - до 22:00;

обмежено проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - до 22:00.

Як ми раніше писали, у Києві громадський транспорт знову змінює правила проїзду.