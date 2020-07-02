В Украине открылись кинотеатры: что и где можно посмотреть

В Украине кинотеатры заработали по новым правилам
В Украине с 2 июля вновь открыли свои двери для зрителей кинотеатры. Кабмин разрешил работу этих общественных мест при определенных условиях для того, чтобы предотвратить заболеваемость COVID-19.
С 2 июля открылись "Планета кино", "Жовтень", "Синема Сити", Multiplex. Рассадка зрителей там будет в шахматном порядке. Если вы захотите пойти в кино, вам обязательно нужна маска, без нее вас не пустят.
Styler узнал, какие фильмы сейчас можно посмотреть в кинопрокате.
"Планета Кино"
- Голос джунглей
- Как приучить дракона
- Пираты Карибского моря. Месть Салазара".
- Мой шпион"
- Приключения Пиноккио
- Побег из Пртеории
- Черкассы
- Чемпионы
- Джентельмены
ТРЦ "Gulliver" (кинотеатр "Оскар")
- Зов джунглей:
- Чемпионы
- Убийство с открытками
- Пиноккио
- Свидание в Вегасе
- Переводчики
- Джентельмены
Кинотеатр "Жовтень"
- Порко Россо
- Best Erotic Shorts - 2020
- Пиноккио
- Мої думки тихі
- Ящетут
- Переводчики
- Принцеса Мононоке
- Навсикая из Долины Ветров
- Чемпионы
- Убийства с открытками
- Побег из Претории
- Черкасы
- Паразиты
- Мой шпион
Мультиплекс
- Мой шпион
- Зов Джунглей
- Убийство с открытками
- Побег из Претории
- Стражи Галактики 2
- Чемпионы
- Человек-паук: Вдали от дома
- Как приручить дракона 3: Скрытый мир
- Свидание в Вегасе
- Пираты Карибского моря: Месть Салазара
- Тёмный рыцарь: Возрождение легенды
- Паразиты
- Джентльмены
- Плохие парни навсегда
- Черкассы
Как мы ранее писали, в Украине кинотеатры заработали по новым правилам.
Автор: Людмила Жукова