В Украине открылись кинотеатры: что и где можно посмотреть

В Украине с 2 июля вновь открыли свои двери для зрителей кинотеатры. Кабмин разрешил работу этих общественных мест при определенных условиях для того, чтобы предотвратить заболеваемость COVID-19.

С 2 июля открылись "Планета кино", "Жовтень", "Синема Сити", Multiplex. Рассадка зрителей там будет в шахматном порядке. Если вы захотите пойти в кино, вам обязательно нужна маска, без нее вас не пустят.

Styler узнал, какие фильмы сейчас можно посмотреть в кинопрокате.

"Планета Кино"

Голос джунглей

Как приучить дракона

Пираты Карибского моря. Месть Салазара".

Мой шпион"

Приключения Пиноккио

Побег из Пртеории

Черкассы

Чемпионы

Джентельмены

ТРЦ "Gulliver" (кинотеатр "Оскар")

Зов джунглей:

Чемпионы

Убийство с открытками

Пиноккио

Свидание в Вегасе

Переводчики

Джентельмены

Кинотеатр "Жовтень"

Порко Россо

Best Erotic Shorts - 2020

Пиноккио

Мої думки тихі

Ящетут

Переводчики

Принцеса Мононоке

Навсикая из Долины Ветров

Чемпионы

Убийства с открытками

Побег из Претории

Черкасы

Паразиты

Мой шпион

Мультиплекс

Мой шпион

Зов Джунглей

Убийство с открытками

Побег из Претории

Стражи Галактики 2

Чемпионы

Человек-паук: Вдали от дома

Как приручить дракона 3: Скрытый мир

Свидание в Вегасе

Пираты Карибского моря: Месть Салазара

Тёмный рыцарь: Возрождение легенды

Паразиты

Джентльмены

Плохие парни навсегда

Черкассы

Как мы ранее писали, в Украине кинотеатры заработали по новым правилам.