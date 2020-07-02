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В Україні відкрилися кінотеатри: що і де можна подивитися

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В Україні кінотеатри заробили за новими правилами

В Україні з 2 липня знову відкрили свої двері для глядачів кінотеатрів. Кабмін дозволив роботу цих громадських місць при певних умовах для того, щоб запобігти захворюваність COVID-19.

З 2 липня відкрилися "Планета кіно", "Жовтень", "Сінема Сіті", Multiplex. Розсадження глядачів там буде в шаховому порядку. Якщо ви захочете піти в кіно, вам обов'язково потрібна маска, без нього вас не пустять.

Styler дізнався, які фільми зараз можна подивитися в кінопрокаті.

"Планета Кіно"

  • Голос джунглів
  • Як привчити дракона
  • Пірати Карибського моря. Помста Салазара".
  • Мій шпигун"
  • Пригоди Піноккіо
  • Втеча з Пртеории
  • Черкаси
  • Чемпіони
  • Джентельмени

ТРЦ "Gulliver" (кінотеатр "Оскар")

  • Поклик джунглів:
  • Чемпіони
  • Вбивство з листівками
  • Піноккіо
  • Побачення у Вегасі
  • Перекладачі
  • Джентельмени

Кінотеатр "Жовтень"

  • Порко Россо
  • Best Erotic Shorts - 2020
  • Піноккіо
  • Мої думки тихі
  • Ящетут
  • Перекладачі
  • Принцеса Мононоке
  • Навсікая з Долини Вітрів
  • Чемпіони
  • Вбивства з листівками
  • Втеча з Преторії
  • Черкаси
  • Паразити
  • Мій шпигун

Мультиплекс

  • Мій шпигун
  • Поклик Джунглів
  • Вбивство з листівками
  • Втеча з Преторії
  • Вартові Галактики 2
  • Чемпіони
  • Людина-павук: Далеко від дому
  • Як приручити дракона 3: Прихований світ
  • Побачення у Вегасі
  • Пірати Карибського моря: Помста Салазара
  • Темний лицар: Відродження легенди
  • Паразити
  • Джентльмени
  • Погані хлопці назавжди
  • Черкаси

Як ми раніше писали, в Україні кінотеатри заробили за новими правилами.

Автор: Людмила Жукова

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