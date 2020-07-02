В Україні відкрилися кінотеатри: що і де можна подивитися

В Україні кінотеатри заробили за новими правилами
В Україні з 2 липня знову відкрили свої двері для глядачів кінотеатрів. Кабмін дозволив роботу цих громадських місць при певних умовах для того, щоб запобігти захворюваність COVID-19.
З 2 липня відкрилися "Планета кіно", "Жовтень", "Сінема Сіті", Multiplex. Розсадження глядачів там буде в шаховому порядку. Якщо ви захочете піти в кіно, вам обов'язково потрібна маска, без нього вас не пустять.
Styler дізнався, які фільми зараз можна подивитися в кінопрокаті.
"Планета Кіно"
- Голос джунглів
- Як привчити дракона
- Пірати Карибського моря. Помста Салазара".
- Мій шпигун"
- Пригоди Піноккіо
- Втеча з Пртеории
- Черкаси
- Чемпіони
- Джентельмени
ТРЦ "Gulliver" (кінотеатр "Оскар")
- Поклик джунглів:
- Чемпіони
- Вбивство з листівками
- Піноккіо
- Побачення у Вегасі
- Перекладачі
- Джентельмени
Кінотеатр "Жовтень"
- Порко Россо
- Best Erotic Shorts - 2020
- Піноккіо
- Мої думки тихі
- Ящетут
- Перекладачі
- Принцеса Мононоке
- Навсікая з Долини Вітрів
- Чемпіони
- Вбивства з листівками
- Втеча з Преторії
- Черкаси
- Паразити
- Мій шпигун
Мультиплекс
- Мій шпигун
- Поклик Джунглів
- Вбивство з листівками
- Втеча з Преторії
- Вартові Галактики 2
- Чемпіони
- Людина-павук: Далеко від дому
- Як приручити дракона 3: Прихований світ
- Побачення у Вегасі
- Пірати Карибського моря: Помста Салазара
- Темний лицар: Відродження легенди
- Паразити
- Джентльмени
- Погані хлопці назавжди
- Черкаси
Як ми раніше писали, в Україні кінотеатри заробили за новими правилами.
Автор: Людмила Жукова