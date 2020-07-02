В Україні відкрилися кінотеатри: що і де можна подивитися

В Україні з 2 липня знову відкрили свої двері для глядачів кінотеатрів. Кабмін дозволив роботу цих громадських місць при певних умовах для того, щоб запобігти захворюваність COVID-19.

З 2 липня відкрилися "Планета кіно", "Жовтень", "Сінема Сіті", Multiplex. Розсадження глядачів там буде в шаховому порядку. Якщо ви захочете піти в кіно, вам обов'язково потрібна маска, без нього вас не пустять.

Styler дізнався, які фільми зараз можна подивитися в кінопрокаті.

"Планета Кіно"

Голос джунглів

Як привчити дракона

Пірати Карибського моря. Помста Салазара".

Мій шпигун"

Пригоди Піноккіо

Втеча з Пртеории

Черкаси

Чемпіони

Джентельмени

ТРЦ "Gulliver" (кінотеатр "Оскар")

Поклик джунглів:

Чемпіони

Вбивство з листівками

Піноккіо

Побачення у Вегасі

Перекладачі

Джентельмени

Кінотеатр "Жовтень"

Порко Россо

Best Erotic Shorts - 2020

Піноккіо

Мої думки тихі

Ящетут

Перекладачі

Принцеса Мононоке

Навсікая з Долини Вітрів

Чемпіони

Вбивства з листівками

Втеча з Преторії

Черкаси

Паразити

Мій шпигун

Мультиплекс

Мій шпигун

Поклик Джунглів

Вбивство з листівками

Втеча з Преторії

Вартові Галактики 2

Чемпіони

Людина-павук: Далеко від дому

Як приручити дракона 3: Прихований світ

Побачення у Вегасі

Пірати Карибського моря: Помста Салазара

Темний лицар: Відродження легенди

Паразити

Джентльмени

Погані хлопці назавжди

Черкаси

Як ми раніше писали, в Україні кінотеатри заробили за новими правилами.