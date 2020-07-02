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В Украине открылись кинотеатры: что и где можно посмотреть

STYLERЖизнь    02.07.2020 - 11:56
В Украине открылись кинотеатры: что и где можно посмотреть
В Украине 2 июля открылись кинотеатры (коллаж РБК-Украина)

В Украине кинотеатры заработали по новым правилам

В Украине с 2 июля вновь открыли свои двери для зрителей кинотеатры. Кабмин разрешил работу этих общественных мест при определенных условиях для того, чтобы предотвратить заболеваемость COVID-19.

С 2 июля открылись "Планета кино", "Жовтень", "Синема Сити", Multiplex. Рассадка зрителей там будет в шахматном порядке. Если вы захотите пойти в кино, вам обязательно нужна маска, без нее вас не пустят.

Styler узнал, какие фильмы сейчас можно посмотреть в кинопрокате.

"Планета Кино"

  • Голос джунглей
  • Как приучить дракона
  • Пираты Карибского моря. Месть Салазара".
  • Мой шпион"
  • Приключения Пиноккио
  • Побег из Пртеории
  • Черкассы
  • Чемпионы
  • Джентельмены

ТРЦ "Gulliver" (кинотеатр "Оскар")

  • Зов джунглей:
  • Чемпионы
  • Убийство с открытками
  • Пиноккио
  • Свидание в Вегасе
  • Переводчики
  • Джентельмены

Кинотеатр "Жовтень"

  • Порко Россо
  • Best Erotic Shorts - 2020
  • Пиноккио
  • Мої думки тихі
  • Ящетут
  • Переводчики
  • Принцеса Мононоке
  • Навсикая из Долины Ветров
  • Чемпионы
  • Убийства с открытками
  • Побег из Претории
  • Черкасы
  • Паразиты
  • Мой шпион

Мультиплекс

  • Мой шпион
  • Зов Джунглей
  • Убийство с открытками
  • Побег из Претории
  • Стражи Галактики 2
  • Чемпионы
  • Человек-паук: Вдали от дома
  • Как приручить дракона 3: Скрытый мир
  • Свидание в Вегасе
  • Пираты Карибского моря: Месть Салазара
  • Тёмный рыцарь: Возрождение легенды
  • Паразиты
  • Джентльмены
  • Плохие парни навсегда
  • Черкассы

Как мы ранее писали, в Украине кинотеатры заработали по новым правилам.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины кинотеатр
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