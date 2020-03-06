Когда в Украине отключат отопление: появилось важное уточнение

Когда в Украине отключат отопление. Как правило, отопительный сезон у нас заканчивается в средине апреля. Но существует ряд факторов, которые могут повлиять на перенос этой даты, подробнее - в материале Styler.

В нашей стране отопление традиционно отключают 15 апреля, но произойти это может и раньше.

Во-первых, длительность отопительного сезона зависит от температуры воздуха. Так, если среднесуточная температура будет превышать 8 градусов по Цельсию на протяжение трех суток, отопление могут отключить.

А если учитывать, что март уже побил несколько температурных рекордов, перспектива остаться без тепла раньше времени выглядит очень реальной.

Кроме того, батареи могут стать холодными из-за задолженности. В Нафтогазе уже предупредили, что существует риск раннего отключения газоснабжения для некоторых регионов-должников.

Рискуют остаться без тепла из-за долгов такие области: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая.

При этом законом предусмотрены случаи, когда украинцы могут не платить за отопление. К примеру, если отопление включили или выключили позже или раньше установленной законом даты. А также если в подаче тепла были перерывы больше 12 часов в сутки один раз в месяц. Кроме того, не платить можно, если температура в квартире не соответствует нормам.

Ранее мы писали, что синоптики кардинально изменили прогноз погоды на март.