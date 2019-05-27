В Украине откажутся от риелторов: детали новшества в сфере недвижимости

Фото: коллаж РБК-Украина

Риелторов заменят брокеры и агенты

Риелторов в Украине больше не будет, Фонд госимущества подготовил новые правила для специалистов по недвижимости, которые должны будут сдавать тесты для получения сертификатов. Соответственно, их услуги подорожают. Нововведения должны будут заработать через 1,5 года после публикации закона "О брокерской деятельности в сфере недвижимости".

Как отмечал и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров, отсутствие законодательного регулирования и и общих правил брокерской деятельности, неясность правовых последствий за нарушение законодательства повлекло появление на рынке "серых" риелторов, которые иногда занимаются откровенным мошенничеством.

Кстати, действие будущего закона не будет распространяться на сделки покупки, продажи или аренды, заключенные людьми самостоятельно, без привлечения брокеров или агентов по недвижимости (помощников брокера).

Для осуществления брокерской деятельности субъект хозяйствования должен будет соответствовать определенным критериям, пишет UBR. В частности, должен иметь в штате хотя бы одного брокера по недвижимости или осуществлять деятельность как физлицо-предприниматель.

Также нужно будет сдать квалификационные экзамены и получить сертификат.

Получить в Фонд госимущества свидетельство на право занятия брокерской деятельностью в сфере недвижимости.

Необходимо его внесение в Госреестр брокеров по недвижимости и субъектов брокерской деятельности.

Брокер может работать с любым количеством агентов по недвижимости, а те, в свою очередь, только на одно брокерское агентство.

Илюстративное фото: коллаж РБК-Украина

Согласно законопроекту, такое понятие как "риелтор" больше не будет применяться. Причина решения - термин зарегистрирован торговой маркой Национальной ассоциации риелторов США.

Добавим, что для специалистов рынка недвижимости будет особый кодекс этики и стандартов практики брокера. При этом за даже одно нарушение его положений могут отобрать лицензию.

Брокеры должны будут объяснять права, обязанности участников и предупреждать о последствиях сделки с недвижимостью; обеспечивать сохранность документов до сделки; постоянно повышать свой профессиональный уровень.

За деятельностью брокеров будет наблюдать квалификационно-дисциплинарная комиссия ФГИ. Она может принимать решения об отзыв лицензии (максимум на 2 года); отсылать на повторную сдачу экзаменов или дополнительное обучение.

Добавим, что преимущественно регулировать и нести ответственность за работу брокеров будут брокерские общественные организации или ассоциации.

Перед размещением объявления брокер должен будет сначала подписать договор с клиентом. При регистрации на сайте указывать номер своего свидетельства и квалификационного сертификата. Если обычное объявление окажется "брокерским", то потенциальный покупатель сможет пожаловаться на него в профильные организации или в Фонд госимущества. В объявлении нужно будет указывать не только номер телефона брокера, но и непосредственного собственника недвижимости (если это предусмотрено договором с клиентом).

Лицензию у брокера могут забрать, если специалист ушел в другое агентство и не сообщил в ФГУ, из-за возникновения судимости, смены рабочего адреса, номера телефона, электронной почты и других контактных данных.

Сами же сайты с объявлениями будут формировать список сомнительных брокеров, который будут отправлять в ФГИ и профильные организации на рассмотрение.

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Брокером по недвижимости не могут стать люди без соответствующего сертификата; с непогашенной или неснятой судимостью за совершение умышленного преступления против собственности или преступления в сфере хоздеятельности; недееспособные или частично дееспособные; лишенные права на занятие брокерской деятельностью (в течение 2 лет со дня принятия квалификационно-дисциплинарной комиссией решения об аннулировании сертификата брокера).

Брокерам запрещено нанимать агентов по недвижимости, которых нет ни в одном из реестров, которые ведутся саморегулируемыми организациями брокеров и агентов по недвижимости. Также агент может сдать экзамен и стать брокером имея опыт работы минимум 3 года.

В договоре, которые брокеры или агенты будут подписывать с клиентом, нужно будет указывать данные полученного ранее свидетельства и квалификационного сертификата, иначе договор будет считаться недействительным. Стороны договора несут обоюдную ответственность за достоверность предоставленных для сделки документов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В настоящее время ведутся переговоры с некоторыми украинскими университетами о внедрении отдельных направлений для подготовки специалистов по недвижимости. А пока брокеров будут готовить специальные центры при тех же брокерских общественных организациях: работать они должны не менее 5 лет и насчитывать не менее 500 участников, 300 из которых должны быть брокеры.

Они заключат договоры и согласуют учебные программы с ФГИ. Принимать экзамены будут чиновники ФГИ и представители профильных общественных организаций с опытом работы не менее 5 лет.

Подтверждать квалификацию брокерам нужно будет 1 раз в 3 года. Впрочем, в законопроекте не указана верхняя граница стоимости получения квалификационного сертификата. Сказано лишь, что его цена не может быть меньше 170 гривен.

Отдельно нужно будет заплатить одну "минималку" за брокерское свидетельство. В случае провала экзамена, можно сдать его повторно через месяц. Учитывая, что по разным оценкам сейчас в Украине порядка 40-80 тыс. профессиональных риелторов (кто постоянно работает на этом поприще), то навар получается немалый.

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