В КГГА разработан проект решения по ставке туристического сбора

Фото: Николай Поворозник (kyivcity.gov.ua)

В КГГА рассказали о ставке туристического сбора

Налоговый кодекс Украины предоставляет право местным советам установить ставки туристического сбора в рамках предельных ставок, определенных кодексом. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Для реализации этой нормы специалисты КГГА обработали статистику прошлых лет и подали в городской совет проект решения Киевского городского совета "О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 23 июня 2011 года № 242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве".

23 ноября 2018 года законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов" внесены изменения в Налоговый кодекс Украины в части туристического сбора.

"Проектом решения предлагается установить ставку туристического сбора за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночевки) в размере 0,5% для внутреннего туризма и 1% для въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2019 года – 4173 гривны. Так, по результатам расчетов в 2019 году для внутреннего туризма размер сбора составит 20 грн 87 копеек, для въездного туризма – 41 грн 73 копейки", – рассказал Поворозник.

Он подчеркнул, что указанный проект решения должен быть проработан комиссиями Киеврады и поддержан большинством депутатов на заседании городского совета. Во время работы комиссий Киевсовета над проектом решения каждый желающий будет иметь возможность высказать свое мнение.

"Мы открыты к конструктивному диалогу и готовы учесть предложения в работе над установлением ставок туристического сбора. Городская власть заинтересована в развитии туристического бизнеса столицы, поэтому со своей стороны создает максимально комфортные условия для его ведения", – подчеркнул Николай Поворозник.

Он напомнил, что с момента введения туристического сбора в бюджет Киева поступило средств: в 2011 году – 6,8 млн грн, в 2012 году – 9,7 млн грн, в 2013 году – 9,7 млн грн, в 2014 году – 7,8 млн грн, в 2015 году – 13 млн грн, в 2016 году – 18,8 млн грн, в 2017 году – 25,1 млн грн, в 2018 году – 33 млн гривен.

"С учетом предложенных ставок туристического сбора в 2019 году в бюджет города запланировано получить 35 млн гривен. Эти средства будут направлены на развитие культуры и туризма в столице", – отметил Поворозник.