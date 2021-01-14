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В Украине отказались от красных дипломов: какие новшества ждут выпускников

Автор: Владимир Костырин

В Украине выпускники учебных заведений больше не смогут получить дипломы о высшем образовании с отличием, известные как "красные дипломы".

Соответствующий приказ №1571 от 29 декабря 2020-го был подписан руководителем Министерства образования науки и Украины Сергеем Шкарлетом и вступил в силу с января 2021 года.

Как говорится в документе "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки", теперь при окончании вуза выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду.

Предыдущий приказ МОН Украины, который устанавливал формы документов о высшем образовании и научных степенях, уже потерял свою силу.

Таким образом, последние "красные дипломы" украинские выпускники высших учебных заведений получили в 2020 году.

Кроме того, в Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.

Также были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

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В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.

Выпускникам учебных заведений в Украине будут выдавать новые дипломы (фото: mon.gov.ua)

Ранее сообщалось, что с января 2021 года в украинских школах ввели новые правила, и учебные заведения перешли на новый санитарный регламент.

Напомним также, что украинские школы перейдут на электронные дневники и журналы.

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