В Украине ослабят карантин: названа возможная дата

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта по 24 апреля. Практически всех украинцев волнует вопрос, когда же в стране немного ослабят специальные меры. Глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас правительство рассматривает вопрос о возможном послаблении карантина для запуска экономики. Об этом премьер-министр сообщил в программе "Свобода слова".

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать", — заявил премьер.

По словам министра, наша страна не может позволить себе не работать полгода.

"Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване", - сказал Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил, что после праздника Пасхи (19 апреля) правительство будет рассматривать вопрос о постепенном ослаблении карантина в стране для запуска экономики.

Шмыгаль подчеркнул, что поддержка граждан, которые остались без средств заработка – это одна из первых задач власти.

Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине ослабят карантин (YouTube)

Как мы ранее писали, украинские школьники во время карантина из-за коронавируса будут учиться онлайн.