В Украине ослабили карантин: что теперь снова разрешено

В документе указано, что теперь в Украине разрешено проводить массовые (культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-технические) мероприятия. Зал при этом можно наполнить на 50% или из расчета по 5 квадратных метров на одного человека.

"Прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и по проведению публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполненностью залов свыше 50% мест (размещение совершается со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, если организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность количества посетителей с расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения", - сказано в документе.

Стоит отметить, что ранее с заполняемостью залов на 50% была разрешена только работа кинозалов, а все массовые мероприятия ограничивались количеством в 20 человек. На выставках, в музеях было разрешено принимать посетителей, но с ограничением один человек на 10 квадратных метров.

Также были введены ограничения на посещения культовых сооружений для молитв – не менее 5 квадратных метров на одного человека.