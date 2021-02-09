В Україні послабили карантин: що тепер знову дозволено

В документі зазначено, що тепер в Україні дозволено проводити масові (культурні, публічно-наукові, освітні та професійно-технічні) заходи. Зал при цьому можна наповнити на 50% або з розрахунку по 5 квадратних метрів на одну людину.

"Приймання відвідувачів суб'єктами діяльності у сфері культури та проведення публічних наукових, освітніх та професійних тематичних заходів з наповненістю залів понад 50% місць (розміщення відбувається з вільним місцем поруч, спереду і ззаду) у кожному окремому залі або в разі, якщо організатори таких заходів не забезпечують можливість кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 5 кв. метрів споруди або приміщення", - сказано в документі.

Варто відзначити, що раніше з заповнюваністю залів на 50% була дозволена тільки робота кінозалів, а всі масові заходи обмежувалися кількістю 20 осіб. На виставках, у музеях було дозволено приймати відвідувачів, але з обмеженням одна людина на 10 квадратних метрів.

Також були введені обмеження на відвідування культових споруд для молитов – не менше 5 квадратних метрів на одну людину.