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Где в Украине ощутимо потеплеет, а где пройдут дожди в последний день затяжных выходных

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Воскресенье 17 октября 2021 06:24
Где в Украине ощутимо потеплеет, а где пройдут дожди в последний день затяжных выходных Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет с осадками
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине 17 октября будет комфортная, и местами потеплеет до +18... +19 градусов. Ожидаются туманы в утреннее время в северных и западных областях, осадки в виде дождей в южных регионах, а на западе страны сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Об этом говорится в прогнозе на воскресенье на сайте Meteoprog.

Погода в центральных областях 17 октября

В Винницкой и Черкасской областях без осадков, будет небольшая облачность, температура воздуха ночью ожидается +2... +8 градусов, днем +9... +13 градусов.

В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет сухо, ожидается переменная облачность, ночью термометры покажут +6... +10 градусов, днем около +12... +16 градусов.

Погода в западных регионах 17 октября

Во Львовской и Тернопольской областях будет сухо, температура воздуха ночью 0... +3 градусов, и днем около +8... +11 градусов.

В Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях будет облачно и сухо, ночью ожидается +1... +6 градусов, днем около +9... +12 градусов.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях - пасмурно, ночью термометры покажут +2... +5 градусов, днем +6... +9 градусов.

На Закарпатье ожидается небольшая облачность, без дождей, ночью около +2... +5 градусов, днем +12... +15 градусов.

Погода на севере Украины 17 октября

В Киевской и Сумской областях без осадков, температура воздуха в ночное время около +3... +6 градусов, днем ожидается +10... +13 градусов.

В Житомирской и Черниговской областях будет сухо, прогнозируется небольшая облачность, столбики термометров покажут ночью +2... +5 градусов, днем +9... +12 градусов.

Погода в восточных регионах 17 октября

В Харьковской области сухо и облачно с прояснениями, ночью довольно тепло: +8... +11 градусов, днем около +12... +15 градусов.

В Луганской и Донецкой областях хотя и будет пасмурно, но сухо и еще теплее: ночью около +9... +12 градусов и днем вплоть до +18 градусов.

Погода на юге Украины 17 октября

В Одесской и Николаевской областях пасмурно и дождливо, а температура воздуха ночью составит +8... +11 градусов и днем около +13... +16 градусов.

В Херсонской и Запорожской областях осадки вероятны, но они будут несущественные. Столбики термометров ночью покажут +9... +12 градусов, днем около +12... +15 градусов.

В Крыму будет облачно, вероятен дождь. Термометры покажут в ночное время +8... +11 градусов, а днем ожидается около +16... +19 градусов.

Отметим, что перед этим синоптики спрогнозировали на предстоящей неделе изменение погоды в Украине с "температурными качелями".

Также мы писали о том, что недавно украинским водителям дали полезный лайфхак, когда нужно "переобуваться" на зимнюю резину.

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