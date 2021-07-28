Осенью в Украине взлетят цены на ключевые продукты: что сильно подорожает

Картофель подешевеет, но радоваться нечему

По словам Пендзина, в ближайшее время цена на картофель может снизиться. Это связано с низким качеством овоща. Ведь июль был дождливым, и много урожая попросту сгнило на полях. Производители будут вынуждены сбивать стоимость товара, чтобы распродать его.

Но в сентябре стоимость картофеля может вырасти.

"Пока у нас дороже прошлогодних свекла и морковь. Картофель и лук - дешевле. У нас есть очень хороший пример 19-20 годов. Тогда цена на картофель была чрезвычайно высокой, так как были подобные погодные условия, и, как следствие, нехватка картофеля. Такая нехватка может перекрываться импортом, подтягивающим цену вверх. Поэтому, наверное, нам стоит ждать в сентябре поднятия цены на картофель", - рассказал эксперт.

Ситуация со свеклой и морковью аналогичная

Дороже прошлогодних уже сейчас морковь и свекла, а вот лук, наоборот - дешевле. И такая тенденция, по мнению экономиста, сохранится. Связано это с неурожаем, который был в прошлом году, и в этом все повторяется.

"Что касается повышения цен на свеклу, то проблема тянется еще с прошлого года. Тогда мы имели неурожай и столовой свеклы, и сахарной. Отсюда - и повышение цен на сахар. Ситуация не улучшается в этом году. Поэтому мы имеем локальный дефицит свеклы, что может влиять на ее цену. С морковью - то же самое. Лук же значительно дешевле прошлогоднего, и надеюсь, не будет дорожать осенью", - добавил специалист.

Что подорожает больше всего?

Экономисты прогнозируют, что ценники осенью существенно вырастут на молоко, яйца и мясо.

Уже подорожал сахар, а подсолнечное масло иногда продают по 70 грн за литр.