Восени в Україні злетять ціни на ключові продукти: що сильно подорожчає

Картопля подешевшає, але радіти нічому

За словами Пендзіна, найближчим часом ціна на картоплю може знизитися. Це пов'язано з низькою якістю овоча. Адже липень був дощовим, і багато врожаю просто згнило на полях. Виробники будуть змушені збивати вартість товару, щоб розпродати його.

Але у вересні вартість картоплі може зрости.

"Поки у нас дорожче торішніх буряк і морква. Картопля і цибуля - дешевше. У нас є дуже хороший приклад 19-20 років. Тоді ціна на картоплю була надзвичайно високою, так як були подібні погодні умови, і, як наслідок, нестача картоплі. Такий брак може перекриватися імпортом, що підтягує ціну вгору. Тому, напевно, нам варто чекати у вересні підняття ціни на картоплю", - розповів експерт.

Ситуація з буряком і морквою аналогічна

Дорожче торішніх вже зараз морква і буряк, а ось цибуля, навпаки - дешевше. І така тенденція, на думку економіста, збережеться. Пов'язано це з неврожаєм, який був в минулому році, і в цьому все повторюється.

"Що стосується підвищення цін на буряк, то проблема тягнеться ще з минулого року. Тоді ми мали неврожай і столового буряка, і цукрового. Звідси - і підвищення цін на цукор. Ситуація не покращується цього року. Тому ми маємо локальний дефіцит буряка, що може впливати на його ціну. З морквою - те ж саме. Цибуля ж значно дешевша за минулорічну, і сподіваюся, не дорожчатиме восени", - додав фахівець.

Що подорожчає найбільше?

Економісти прогнозують, що цінники восени істотно зростуть на молоко, яйця і м'ясо.

Вже подорожчав цукор, а соняшникову олію іноді продають по 70 грн за літр.