В Украине осенью снизятся цены на некоторые продукты: что подешевеет

Цены на импортные товары снизятся

По мнению эксперта, продукты, импортируемые нашей страной из других стран, немного убавят в цене.

"Цены на продукты питания - это действительно важная тема для многих украинцев. Согласно последним данным, обнародованным на Госстате, в среднем каждая украинская семья тратит на продукты питания 41% месячного семейного бюджета. Цены на продукты питания, которые импортируются из других стран, будут снижаться. Одним из факторов, который этому способствует - ревальвация национальной валюты. В связи с этим цены в гривневом эквиваленте будут дешевле", - считает Слуцкий.

К сожалению, такая тенденция к снижению стоимости долго не продержится.

"Однако такая ситуация долго не продержится. Слишком сильный курс гривны выгоден украинским экспортерам и мешает выполнить правительству бюджет на этот год. К слову, курс гривны там заложен 29,1 грн за доллар. Поэтому следует ожидать постепенного ослабевания национальной валюты в четвертом квартале 2021 года", - сообщил эксперт.

Цены на отечественные продукты питания осенью будут определяться рыночными методами

"Например, яйца. Цены на них могут осенью достаточно заметно вырасти. Среди причин - подорожание кормовых культур и сокращение предприятиями экспорта яиц и, соответственно, валютной выручки. Также, по данным Госстата, производство яиц в Украине в январе - июле 2021 года сократилось на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и, таким образом, сокращение объемов их производства в июле происходило 17 месяцев подряд, начиная с марта 2020", - резюмировал Слуцкий.