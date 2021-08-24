В Україні восени знизяться ціни на деякі продукти: що здешевшає

Ціни на імпортні товари знизяться

На думку експерта, продукти, імпортовані нашою країною з інших країн, трохи зменшать в ціні.

"Ціни на продукти харчування - це дійсно важлива тема для багатьох українців. Згідно з останніми даними, оприлюдненими на Держстаті, в середньому кожна українська сім'я витрачає на продукти харчування 41% місячного сімейного бюджету. Ціни на продукти харчування, які імпортуються з інших країн, будуть знижуватися. Одним з факторів, який цьому сприяє - ревальвація національної валюти. У зв'язку з цим ціни в гривневому еквіваленті будуть дешевше", - вважає Слуцький.

На жаль, така тенденція до зниження вартості довго не протримається.

"Однак така ситуація довго не протримається. Занадто сильний курс гривні вигідний українським експортерам і заважає виконати уряду бюджет на цей рік. До слова, курс гривні там закладено 29,1 грн за долар. Тому слід очікувати поступового слабшання національної валюти в четвертому кварталі 2021 року", - повідомив експерт.

Ціни на вітчизняні продукти харчування восени визначатимуться ринковими методами

"Наприклад, яйця. Ціни на них можуть восени досить помітно зрости. Серед причин - подорожчання кормових культур і скорочення підприємствами експорту яєць і, відповідно, валютної виручки. Також, за даними Держстату, виробництво яєць в Україні в січні-липні 2021 року скоротилося на 14,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і, таким чином, скорочення обсягів їх виробництва в липні відбувалося 17 місяців поспіль, починаючи з березня 2020", - резюмував Слуцький.