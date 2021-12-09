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В Украине только один человек написал радиодиктант-2021 без ошибок: известны результаты

Автор: Татьяна Самарук

XXI радиодиктант национального единства написал без единой ошибки только один человек. В частности, еще трое участников флешмоба допустили в тексте одну ошибку.

Об этом сообщил член правления "Общественного" Дмитрий Хоркин в эфире "Украинского радио" 9 декабря.

Отмечается, что единственной победительницей стала Галина Шура из села Комарово Ковельского района Волынской области. Ей удалось написать диктант без всякой ошибки.

"Но я хочу подчеркнуть, что у нас не было цели проверять знания, не было цели собрать рекордное количество писем. Радиодиктант – это прежде всего флешмоб по популяризации украинского языка", – отметил Дмитрий Хоркин.

Одной ошибки допустили три участника:

  • Надежда Палий из Львовской области;
  • Максим Слюсаревский из Киева;
  • Юлия Шекет (Тишко).

Также еще 12 человек ошиблись дважды:

  • Татьяна Лихтанская;
  • Илона Войтенко;
  • Юлия Туманцева;
  • Тамара Лавренко, Харьков;
  • Елена Скорик;
  • Наталья Николенко, Херсон;
  • Дарья Иванковская, Львовская область;
  • Виктория Кригер Хмельницкая область;
  • Лариса Семенюк, Луцк;
  • Алла Кравченко, Киев;
  • Александр Щетинский;
  • Кристина Гоянюк, Львов.

Член правления "Общественного" рассказал, что особенности авторской пунктуации не засчитывали как ошибки. Все победители получат в подарок книги от издательств-партнеров Украинского радио.

Кроме того, в целом украинское радио получило на проверку 14 573 текста диктанта, из них 1 824 – на бумаге и 12 749 – в электронном формате.

Ранее мы сообщали, что учитель "потролив" четвероклассников, дав диктант с несуществующими словами.

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