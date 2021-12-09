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В Україні лише одна людина написала радіодиктант-2021 без помилок: відомі результати

Автор: Тетяна Самарук

XXI Радіодиктант національної єдності написала без жодної помилки лише одна людина. Зокрема, ще троє учасників флешмобу припустилися у тексті однієї помилки.

Про це повідомив член правління "Суспільного" Дмитро Хоркін в ефірі "Українського радіо" 9 грудня.

Зазначається, що єдиною переможницею стала Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. Їй вдалося написати диктант без жодної помилки.

"Але я хочу наголосити, що у нас не було мети перевіряти знання, не було мети зібрати рекордну кількість листів. Радіодиктант – це перш за все флешмоб з популяризації української мови", – зазначив Дмитро Хоркін.

Однієї помилки припустилися три учасники:

  • Надія Палій зі Львівської області;
  • Максим Слюсаревський з Києва;
  • Юлія Шекет (Тишко).

Також ще 12 людей помилилися двічі:

  • Тетяна Ліхтанська;
  • Ілона Войтенко;
  • Юлія Туманцева;
  • Тамара Лавренко, Харків;
  • Олена Скорик;
  • Наталя Ніколенко, Херсон;
  • Дарина Іванковська, Львівська область.;
  • Вікторія Кригер, Хмельницька обл.;
  • Лариса Семенюк, Луцьк;
  • Алла Кравченко, Київ;
  • Олександр Щетинський;
  • Христина Гоянюк, Львів.

Член правління "Суспільного" розповів, що особливості авторської пунктуації не зараховували як помилки. Всі переможці отримають в подарунок книжки від видавництв-партнерів Українського радіо.

Окрім того, загалом Українське радіо отримало на перевірку 14 573 тексти диктанту, з них 1 824 – на папері та 12 749 – в електронному форматі.

Раніше ми повідомляли, що вчитель "потролив" четвертокласників, давши диктант з неіснуючими словами.

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