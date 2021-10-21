В Украине объявлено штормовое предупреждение: стихия обойдет только одну область
20-21 октября на всей территории Украины, за исключением Запорожской области, установится ветреная погода.
Такие данные обнародовал сайт Sinoptik.ua.
Так, сегодня днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в западных областях и Карпатах - 24–25 м/с.
Пешие прогулки в парковых зонах и старых скверах лучше отложить, на улицах старайтесь держаться подальше от шатких рекламных конструкций, а окна не стоит оставлять открытыми даже на проветривание.
Максимально внимательными советуем быть жителям восточных регионов, Киевщины, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областей: там, помимо штормового ветра, сохраняется «оранжевый» уровень пожароопасности.
Что делать при штормовом предупреждении
- сохраняйте спокойствие, избегайте паники
- внимательно слушайте информацию СМИ об обстановке, времени, направлении движения и силе ветра, рекомендации о порядке действий
- уберите вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрежьте сухие деревья, которые могут нанести вред вашему жилью, машину поставьте в гараж
- плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, а оконное стекло заклейте, если есть время
- научите детей, как действовать во время стихийного бедствия
Что такое "оранжевый" уровень пожароопасности?
II степень (оранжевый) уровень опасности означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Ранее мы писали, что в Украину сует лютый холод с "минусами".