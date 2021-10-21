ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні оголошено штормове попередження: стихія омине тільки одну область

Новость на русском →
Четвер 21 жовтня 2021 11:57
В Україні оголошено штормове попередження: стихія омине тільки одну область 21 жовтня в Україні оголошено штормове попередження (фото: Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

20-21 жовтня на всій території України, за винятком Запорізької області, встановиться вітряна погода.

Такі дані оприлюднив сайт Sinoptik.ua.

Так, сьогодні вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях і Карпатах - 24-25 м/с.

Піші прогулянки в паркових зонах і старих скверах краще відкласти, на вулицях намагайтеся триматися подалі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не варто залишати відкритими навіть на провітрювання.

Максимально уважними радимо бути жителям східних регіонів, Київської, Тернопільської, Вінницької та Житомирської областей: там, крім штормового вітру, зберігається "помаранчевий" рівень пожежонебезпеки.

Що робити при штормовому попередженні

  • зберігайте спокій, уникайте паніки
  • уважно слухайте інформацію ЗМІ про обстановку, час, напрямок руху та силу вітру, рекомендації про порядок дій
  • приберіть майно з двору та балконів у будинок чи підвал, обріжте сухі дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж
  • щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори, а віконне скло заклейте, якщо є час, захистіть віконницями або щитами
  • навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха

Що таке "помаранчевий" рівень пожежонебезпеки?

II ступінь (помаранчевий) рівень небезпечності означає, що погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Раніше ми писали, що в Україну суне лютий холод з "мінусами".

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Свято 21 жовтня: що суворо заборонено робити в цей день, головні прикмети
Свято 21 жовтня: що суворо заборонено робити в цей день, головні прикмети