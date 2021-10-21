В Україні оголошено штормове попередження: стихія омине тільки одну область

20-21 жовтня на всій території України, за винятком Запорізької області, встановиться вітряна погода.

Так, сьогодні вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях і Карпатах - 24-25 м/с.

Піші прогулянки в паркових зонах і старих скверах краще відкласти, на вулицях намагайтеся триматися подалі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не варто залишати відкритими навіть на провітрювання.

Максимально уважними радимо бути жителям східних регіонів, Київської, Тернопільської, Вінницької та Житомирської областей: там, крім штормового вітру, зберігається "помаранчевий" рівень пожежонебезпеки.

Що робити при штормовому попередженні

зберігайте спокій, уникайте паніки

уважно слухайте інформацію ЗМІ про обстановку, час, напрямок руху та силу вітру, рекомендації про порядок дій

приберіть майно з двору та балконів у будинок чи підвал, обріжте сухі дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж

щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори, а віконне скло заклейте, якщо є час, захистіть віконницями або щитами

навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха

Що таке "помаранчевий" рівень пожежонебезпеки?

II ступінь (помаранчевий) рівень небезпечності означає, що погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.