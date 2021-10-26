В Украине обновили правила перевозок транспортом: кто может получить огромный штраф

Ответственность за наличие документа о вакцинации или негативного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, теперь лежит на пассажирах. Это касается регулярных и нерегулярных перевозок между областями и на международных маршрутах.

Исключение – личный легковой транспорт, в котором находится не более 5 пассажиров (без учета детей до 14 лет). Пассажиров в личном транспорте может больше, если они члены одной семьи. Также документы не понадобятся несовершеннолетним.

За отсутствие COVID-документов у пассажиров в поездах и в авиатранспорте ответственность несет перевозчик.

Какие нужны документы

Перевозчик обязан уведомить пассажиров о необходимости иметь при себе один из документов:

Сертификат вакцинации "желтый" или "зеленый" – в бумажном или электронном виде на портале "Дия" (Одна или две дозы вакцины)

Иностранный сертификат о вакцинации препаратами, которые включены в список ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.

Документ о получении одной дозы вакцины – форма 063-О. Ее выдает врач в пунктах вакцинации сразу.

Международное свидетельство о вакцинации, которое имеет срок действия один год после получения второй дозы вакцины.

Негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые действительны 72 часа.

В ближайшем будущем можно будет использовать сертификат о том, что человек уже переболел. Такой сертификат будут выдавать семейные врачи после анализов и срок их действия будет 180 дней. Также его можно будет сгенерировать в приложении "Дия". Сейчас этот документ находится на стадии разработки.

Важно! Обычная бумажная справка о выздоровлении не дает право на проезд в транспорте.

Какие есть штрафы

Отсутствие документа о вакцинации или негативного теста у пассажира тянет за собой ответственность по статье 44-3 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Штраф за такое нарушение – от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас эта сумма – от 17 до 34 тысяч гривен.